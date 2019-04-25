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  • 25.04.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 17:13

’cü üyelerinin fotoğrafları aile albümünde!

’nin karşılama salonunda bulunan aile albümünde, ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü üyeleri ve ’ın fotoğrafının kaldırılmaması dikkat çekti.

'nin 57'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene 'ın yanısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı ve çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan'ı mahkeme Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.

Erdoğan ve Arslan törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde 'nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü üyeleri ve 'ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

AYM üyesi Alparslan Altan'a üzerine atılı "FETÖ/ "örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilirken AYM üyesi Erdal Tercan aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkum edildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından AYM üyeleri Altan ve Tercan'ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayımlanmıştı.





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