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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 17:02

Son dakika: 'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

'ndan yapılan açıklamada "’de Özel İhtisas Kursu'nda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

'de Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

(MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında kaza meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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