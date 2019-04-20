HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 16 Nisan'da partisinin Diyarbakır'daki il binasında yaptığı konuşmada ilginç itiraflarda bulundu. Buldan, Ekrem İmamoğlu'nun başarısı için ise ''İstanbul'daki başarımız'' ifadelerini kullanırken İmamoğlu'nun başkanlığında ''Kürdistani partiler''in payı olduğunu dile getirdi.

'KÜRDİSTANİ PARTİLER'İ SIRALADI

Buldan, İstanbul'daki başarının arkasındaki güç olarak söylediği partilerin ise Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) olduğunu belirtti.

RESMEN İTİRAF ETTİ

Buldan 16 Nisan tarihinde yaptığı konuşmada resmen itiraf ederek, ''İstanbul'da yapmış olduğumuz başarının altında Kürdistani Partilerle gerçekleştirmiş olduğumuz ittifakın önemli bir yeri olduğunu belirtmek isterim.'' ifadelerini kullandı.

KİRLİ İTTİFAK

Buldan'ın gözlerden kaçan konuşmasında ayrıca CHP ve İyi Parti ile yapılan ittifakı bir kez daha gözler önüne serdiği görüldü.

BULDAN'DAN "KARS" ÖNERİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alarak göreve başladı. Tebrik mesajlarının yağdığı İmamoğlu'na HDP'li Pervin Buldan'ndan çarpıcı bir öneri geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu tebrik eden Buldan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık" ifadelerini kullandı.

HDP: EKREM İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUZ

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi: "Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz."