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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 11:15

Son dakika: 'da operasyon! 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır’da 3 PKK’lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen 'Bayrak-123' operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, operasyonu gerçekleştiren Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un, geçen yıl aynı bölgede ve aynı tarihte şehit olduğu bildirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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