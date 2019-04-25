Katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili konuşan İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada?" dedi. Bu skandal açıklamalarında ardından A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Kemalpaşa'ya gitti ve orada yaşayan vatandaşların görüşlerini aldı. Ayçe, Kemalpaşalıların belediye başkanı Karakayalı'ya tepkili oldukları anlattı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ KARAKAYALI: SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ

Suriyelilere ait dükkanların Arapça tabelalarının kaldırılacağını açıklayan Kemalpaşa Belediye Başkanı, desteklerin de kesileceğini söyledi.​ Karakayalı, "Suriyelileri buradan kovacağız, Suriye'ye barış geldi, ne işleri var burada?" ifadelerini kullandı.

"TABELALARI İNDİRECEĞİZ"

Rıdvan Karakayalı, vergi ödemeyen Suriyelilerin çalıştırdıkları işletmeler hakkında yasal işlem başlatacaklarını da söyleyerek, "Benim partimin yanında Arapça tabelalı dükkanlar var, onları oradan kaldırtacağım, gidecek onlar buradan kusura bakmasınlar, kendi memleketlerine gidecekler" ifadelerini kullandı.

A HABER MUHABİRİ OLAY YERİNE GİTTİ

Karakayalı'nın bu skandal açıklamalarında ardından A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Kemalpaşa'ya gitti ve orada yaşayan vatandaşların görüşlerini aldı. Ayçe, Kemalpaşalıların belediye başkanı Karakayalı'ya tepkili oldukları anlattı.

Daha öncede 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'da ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat vermişti.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI DA YARDIMI KESMİŞTİ

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi.

İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderen Başkan Özcan, talimatında şunları kaydetti:

'Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır.

Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.'