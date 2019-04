Yapılan saldırıyla birlikte hükümet kanadı CHP Genel Başkanı'nın kılına zarar gelmemesi için bizzat olayları dindirmek adına harekete geçip en sonunda da Kılıçroğlu'nu sağlıklı bir şekilde bölgeden uzaklaştırdı.

CHP'Lİ VEKİLDEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Tüm bu yaşananlara rağmen CHP'den olayı çarpıtmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ederken akla ziyan bir çıkışta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'ndan geldi.

Haber 7'nin haberine göre Kuşoğlu, "Devlet; devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa, benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. 'Devlet değiliz, bu işi beceremiyoruz' deniliyorsa, ben görevimi yapmaya hazırım." skandal ifadeler kullandı.

ŞEHİT CENAZESİNDE NELER YAŞAMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk'taki şehit cenazesinde saldırıya uğramış saldırı sonrası güvenlik güçleri anında harekete geçip CHP Genel Başkanı'nı güvenli bir eve götürerek korumaya alınmıştı.

ERDOĞAN, TALİMAT VERİP AN BE AN TAKİP ETTİ

Olay duyulur duyulmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bölgeden güvenli bir şekilde çıkarılmasına yönelik anında talimat vermiş ve olayı an be an takip etmişti.





AKAR KALABALIĞA ÇAĞRI YAPIP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Korumaya alındığı evin önünde bekleyenleri törende bulunun Savunma Bakanı Hulusi Akar bizzat giderek sakinleştirmiş ve Kılıçdaroğlu bölgeden ayrılana kadar ona eşlik etti.





AK PARTİ VE MHP'Lİ İSİM EŞLİK ETTİ

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da saldırı sonrası Kılıçdaroğlu'nun da yanından bir an olsun ayrılmadı.

ZIRHLI ARAÇLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar ve yanındakilerin müdahaleleri sayesinde güvenlik güçleri korumasında tutulduğu evin önüne gelen zırhlı araçla bölgeden sağlıklı bir şekilde uzaklaştırıldı.





KARAKAYA: CANLI KALKAN OLDUK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesinde yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu'na sığındığı evde refakat ettiğini belirten Karakaya, "Tabiri caizse evin önünde canlı kalkan olduk" dedi.