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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 16:18

'den skandal açıklama! 'Silahla gereğini yaparım' deyip çağrı yaptı...

Genel Başkanı 'nun 'ta düzenlenen şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesinde uğradığı saldırı ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bülent Kuşoğlu akıllara zarar açıklamalarda bulundu. Kuşoğlu saldırıyla ilgili inanılmaz yorumlar yaparak, ''tabancamı çekerek gereğini yaparım'' şeklinde skandal sözlere imza attı.

CHP'den skandal açıklama! 'Silahla gereğini yaparım'

Yapılan saldırıyla birlikte hükümet kanadı Genel Başkanı'nın kılına zarar gelmemesi için bizzat olayları dindirmek adına harekete geçip en sonunda da Kılıçroğlu'nu sağlıklı bir şekilde bölgeden uzaklaştırdı.

CHP'Lİ VEKİLDEN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
Tüm bu yaşananlara rağmen CHP'den olayı çarpıtmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ederken akla ziyan bir çıkışta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bülent Kuşoğlu'ndan geldi.

Haber 7'nin haberine göre Kuşoğlu, "Devlet; devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa, benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. 'Devlet değiliz, bu işi beceremiyoruz' deniliyorsa, ben görevimi yapmaya hazırım." skandal ifadeler kullandı.

ŞEHİT CENAZESİNDE NELER YAŞAMIŞTI?
CHP Genel Başkanı , Çubuk'taki saldırıya uğramış saldırı sonrası güvenlik güçleri anında harekete geçip CHP Genel Başkanı'nı güvenli bir eve götürerek korumaya alınmıştı.

ERDOĞAN, TALİMAT VERİP AN BE AN TAKİP ETTİ
Olay duyulur duyulmaz , Kılıçdaroğlu'nun bölgeden güvenli bir şekilde çıkarılmasına yönelik anında talimat vermiş ve olayı an be an takip etmişti.

AKAR KALABALIĞA ÇAĞRI YAPIP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Korumaya alındığı evin önünde bekleyenleri törende bulunun Savunma Bakanı bizzat giderek sakinleştirmiş ve Kılıçdaroğlu bölgeden ayrılana kadar ona eşlik etti.

AK PARTİ VE MHP'Lİ İSİM EŞLİK ETTİ
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile Genel Başkan Yardımcısı da saldırı sonrası Kılıçdaroğlu'nun da yanından bir an olsun ayrılmadı.

ZIRHLI ARAÇLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar ve yanındakilerin müdahaleleri sayesinde güvenlik güçleri korumasında tutulduğu evin önüne gelen zırhlı araçla bölgeden sağlıklı bir şekilde uzaklaştırıldı.

KARAKAYA: CANLI KALKAN OLDUK
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesinde yaşananları anlattı. Kılıçdaroğlu'na sığındığı evde refakat ettiğini belirten Karakaya, "Tabiri caizse evin önünde canlı kalkan olduk" dedi.

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Chp teşkilatı bitmişdir.çubuk olayı bunun göstergesidir.bunlar acizliğini millete yükleme derdinde,şehit ailenin ve akrabanın haberi varmı?yok.suç kimde?CHP teşkilatında çünkü iletişim sıfır. Sen orada ancak altına doldurursunuz.

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cevapla 25.04.2019 16:20
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