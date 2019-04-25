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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 15:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: en reformcu ülke olarak tescillendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da İyileştirme Koordinasyonu Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; ", OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı" açıklamasında bulundu.

Türkiye en reformcu ülke olarak tescillendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından notlar;

* , Dünya Bankası İş Ortamı raporunda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 47'inc, sıraya yükselmiştir. Kurul çalışmalarımızda katılımcı ve yenilikçi işbirliği ruhunu hakim kılmayı hedefliyoruz. Kurul üyelerimizin sunacağı çözüme yönelik doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform önerilerini öncelikli olarak sürece dahil etmeyi planlıyoruz."

* Uzmanlık alanlarına göre kurul faaliyetleriyle, bu masanın etrafında oturan tüm katılımcıların temsil ettiği kesimler sürecin aktif parçası olacaktır. Finansal sıkılaşmanın olacağı bu dönemde uluslararası yatırımcıları çekebilmek için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Atalarımız, "Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz" demişler."

* Baş başa verip kurulumuzu işlevsel hale getirerek, sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirerek ülkemizi cazibe merkezi haline getirelim."

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