Ramazan ne zaman başlıyor? İşte ilk oruç ve sahur vakti

Müslümanlar için oldukça önemli bir ay olan Ramazan ayına az bir süre kaldı.11 ayın sultanı olan Ramazan ayının fazileti oldukça büyüktür. 2019 yılının Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Bu bağlamda ilk iftar 6 Mayıs'ta açılacak. 3 Haziran Pazartesi günüyse son oruç tutulacak ve Ramazan-ı Şerif tamamlanacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 Mayıs, Pazartesi

3 Haziran, Pazartesi

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür. İslam alemi Ramazan ayı için gün sayıyor. İlk oruç için sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Ramazan ayında gündüzleri oruçlar tutulacak, iftar ardından vakit namazları ve teravih namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre Ramazan ayı, bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının içerisinde eda edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı'nın 3 günü tam gün; arefe günü ise yarım gün olmak üzere resmi tatil olarak kabul edilir. Buna göre, çalışanlar için 3 Haziran Pazartesi yarım gün; 4-5-6 Haziran tarihleri ise tam gün tatildir. Ancak Cumhurbaşkanlığ kararı ile, 3 günlük Ramazan Bayramı tatili haftasonlarının da eklenmesiyle beraber 9 güne çıkartılmıştır. Verilen karar neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar Ramazan tatili doğrultusunda;

3 Haziran 2019 Pazartesi yarım gün,

4-5-6-7 Haziran 2019 tarihleri arasında tam gün izinli sayılacaklar.