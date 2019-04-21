Ramazan fırsatçısı hortladı! Et ve gıda maddelerinde fiyatlar değişti

ayının gelmesiyle birlikte fırsatçılar yine vatandaşın cebine göz dekti. Başta et ve tavuk fiyatları olmak üzere en çok tüketilen peynir, zeytin, kuru baklagil gibi gıda maddelerinde etiketlerde değişmeler başladı.kilo fiyatı,geçti. Beyaz ette fiyat, 8 TL'den 11 TL'ye tırmandı.