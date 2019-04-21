Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırsatçılar yine vatandaşın cebine göz dekti. Başta et ve tavuk fiyatları olmak üzere en çok tüketilen peynir, zeytin, kuru baklagil gibi gıda maddelerinde etiketlerde değişmeler başladı. 45 TL olan kırmızı etin kilo fiyatı, 52 TL'yi geçti. Beyaz ette fiyat, 8 TL'den 11 TL'ye tırmandı.
- Ekonomi
- 21.04.2019
- Gazete
Ramazan fırsatçısı hortladı! Et ve gıda maddelerinde fiyatlar değişti
Gıda talebinin arttığı Ramazan ayını bekleyen fırsatçılar, yine ortaya çıktı. Özellikle et ve gıda maddelerinde etiketler değişti. Mutlaka ihbar edin!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırsatçılar yine vatandaşın cebine göz dekti. Başta et ve tavuk fiyatları olmak üzere en çok tüketilen peynir, zeytin, kuru baklagil gibi gıda maddelerinde etiketlerde değişmeler başladı. 45 TL olan kırmızı etin kilo fiyatı, 52 TL'yi geçti. Beyaz ette fiyat, 8 TL'den 11 TL'ye tırmandı.
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