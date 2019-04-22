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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 14:16

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, 'na saldırıya yönelik açıklama

Başkan Erdoğan, 'na yapılan saldırıya yönelik Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, Genel Başkanı 'na yönelik lar şiddet eylemine dönüşmüştür." dedi.

Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na saldırıya yönelik açıklama
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, Genel Başkanı 'na yönelik lar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin 'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.

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