9 gün coşkusu

Turizmi canlandırmak için Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması hamlesi amacına ulaştı, rezervasyonlar büyük ivme kazandı. Uzun bayram tatili kararı, Antalya ve Muğla'da turizmcileri hareketlendirdi. Antalya'da, yıldızı olmayan pansiyondan günlüğü 15-20 bin avroya kiralanan villalara kadar her bütçeye uygun tesis mevcut. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Dileğimiz, blok tatillerin yılın başında ilan edilmesidir." diye konuştu. Ayık, Bu sene iç pazardaki hareketliliği 10 milyon rakamlarına eriştirmek istediklerini söyledi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da 9 günlük bayram tatilinin sektöre pozitif yansıyacağını söyledi.