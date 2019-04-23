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Başkan Erdoğan lideri ’na yapılan saldırıyı kınadı

Erdoğan, Lideri ’na yapılan saldırıyı kınadı: Şiddeti asla tasvip edemeyiz. ’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.

Cumhurbaşkanı , sinde Genel Başkanı Kemal 'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "4 şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, Kılıçdaroğlu'na yönelik lar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. 'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."


VATANDAŞLARA TERÖRiST MUAMELESi YAPILAMAZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , saldırı olayı ile ilgili açıklamalar yaptı: Yaşanan olay elbette üzücü. Ancak CHP Genel Başkanı'nı seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz.

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