Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "4 şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir. Ne yazık ki Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."



VATANDAŞLARA TERÖRiST MUAMELESi YAPILAMAZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, saldırı olayı ile ilgili açıklamalar yaptı: Yaşanan olay elbette üzücü. Ancak CHP Genel Başkanı'nı seçim döneminde kullandığı dil ve kurduğu ittifaklar sebebiyle protesto eden vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz.