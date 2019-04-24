Binlerce kişinin başvuru yaptığı 2019 yılı bekçilik alımı ön sağlık ve başvuru sonuçları için gözler Polis Meslek Eğitim Merkezine çevrildi. Nisan ayı itibariyle başlayan bekçilik ön sağlık başvuruları ve sağlık değerlendirme sonuçları, yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Bekçilik alımlarına ilişkin ön başvuru sonuçları Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde yapılan sürecin ardından internet üzerinden yayımlanacak. Peki, ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı başvuru sonuçları 18 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurum tarafından sonuç açıklanma tarihi henüz yayınlanmadı. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik ön sağlık kontrolü, geçtiğimiz sınav döneminde temmuz ayında başlamış ve akabinde yazılı sınav tarihi 20 Ekim olarak belirlenmişti. Adaylar, sınav giriş yerlerini ise eylül ayında öğrenmişti.

Bu bilgiler ışığında, bekçilik sınavı için giriş yerlerinin mayıs ayının sonlarına doğru yayımlanması, yazılı sınavın ise haziran ayının sonu ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması beklenmektedir.

BEKÇİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bekçi alımı başvuru sürecinin nasıl işlediği de merak ediliyor. Bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar arasından seçilenler, sözlü mülakata tabii tutulacak. Sözlü mülakatta 100 puandan değerlendirilen adaylar 70 puan almaları durumunda başarılı sayılacaklar. Mülakatı geçenler ise yazılı sınava alınacak ve kesin sonuçlar ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçi alımı için adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylara 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

Sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2019 BEKÇİLİK BOY ve KİLO ŞARTLARI

Bekçilik sağlık kontrolüne gidecek adaylar heyecan içerisinde bekçilik boy ve kilo şartlarını araştırıyor. İşte, EGM tarafından belirlenen şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK? HANGİ DERSLERDE SORU SORULACAK?

Ön sağlık kontrolünden geçen ve bekçilik yapması için herhangi bir engeli bulunmayan adaylar yazılı sınava alınırlar. Yazılı sınav soruları, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanır. Mahalle bekçiliği yazılı sınavı, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz soru sorulur. Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkçe,

b) Sosyal Bilgiler,

c) Fen Bilgisi,

ç) Hayat Bilgisi,

d) Matematik,

e) Genel kültür.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.

BEKÇİ ALIMINDA İL İL KONTENJANLAR BELLİ OLDU!

- İstanbul 1000

- Adana 260

- Konya 290

- Adıyaman 40

- Kütahya 50

- Afyonkarahisar 30

- Malatya 100

- Ağrı 25

- Manisa 220

- Amasya 20

- Kahramanmaraş 140

- Ankara 500

- Mardin 20

- Antalya 300

- Muğla 190

- Artvin 20

- Muş 30

- Aydın 150

- Nevşehir 20

- Balıkesir 175

- Niğde 25

- Bilecik 25

- Ordu 75

- Bingöl 25

- Rize 60

- Bitlis 25

- Sakarya 200

- Bolu 30

- Samsun 90

- Burdur 20

- Siirt 25

- Bursa 325

- Sinop 35

- Çanakkale 60

- Sivas 40

- Çankırı 25

- Tekirdağ 125

- Çorum 25

- Tokat 25

- Denizli 190

- Trabzon 100

- Diyarbakır 50

- Tunceli 30

- Edirne 30

- Şanlıurfa 280

- Elazığ 50

- Uşak 25

- Erzincan 20

- Van 100

- Erzurum 50

- Yozgat 25

- Eskişehir 140

- Zonguldak 60

- Gaziantep 220

- Aksaray 30

- Giresun 40

- Bayburt 20

- Gümüşhane 20

- Karaman 20

- Hakkâri 20

- Kırıkkale 25

- Hatay 190

- Batman 20

- Isparta 20

- Şırnak 20

- İçel (Mersin) 180

- Bartın 20

- Ardahan 20

- İzmir 300

- Iğdır 25

- Kars 30

- Yalova 75

- Kastamonu 20

- Karabük 25

- Kayseri 190

- Kilis 50

- Kırklareli 30

- Osmaniye 50

- Kırşehir 20

- Düzce 30

- Kocaeli 300