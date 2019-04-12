Bekçi alımı başvuruları 18 Mart - 1 Nisan'da gerçekleştirildi. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen başvuru işlemlerini yapan adaylar, sınava nerede katılacaklarını merak ediyorlardı. Konu ile ilgili Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Buna göre, başvuru sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek. Peki, bekçi alımı sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 bekçilik süreci nasıl işleyecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı sınav giriş belgesi e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapabilecek.

Polis Akademisi'nden konu ile ilgili şu açıklamada yapıldı:

"2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ancak sınavın ne zaman yapılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Tahminlere göre başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 3-4 ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bir önceki sınavlar başvuruların tamamlanmasının ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Sınav tarihi belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden sınav tarihini öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Bekçi alımı için adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adaylara 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

Sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

2019 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2019 yılı ile birlikte bekçi maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, EGM bünyesinde bekçi olarak görev yapan lise mezunu bekçilerin aylık ortalama 3,970 TL, lisans mezunu bekçilerin 4,000 TL ve lisans mezunu bekçilerin ise 4,100 TL ile 4,400 TL civarı aylık kazançları vardır. Bu maaşlar ek ödemesiz maaşlar olup, belirtilen tutara görev yaptığı şehir farkı ilave edilmemiştir.

BEKÇİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın

(b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.