Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilanlar yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan,, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir. Bekçi alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru ekranı ve detayları...