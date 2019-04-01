Bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8 bin bekçi kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlardan 18 Mart itibarıyla başvurular alınmaya başlandı. 8 bin bekçi ilanında yer alan bilgiye göre, bekçi alımı başvuruları 1 Nisan'da sona eriyor. Başvuru yapacak adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

18 Mart'ta başlayan bekçi alımı başvuruları 1 Nisan 2019 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını, Polis Akademisi'nin https:/pa.edu.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a) Sınav başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,(Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)

d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adetbiyometrikfotoğraf,

f)Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

g)Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

h)Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i)Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

j)Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

k)SağlıkBilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsailaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.)(Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

2.Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

3.Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

ŞARTLAR NELER?

a)Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak,

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c)En az 167 cm boyunda olmak,

d)Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e)Başvuru yaptığıilsınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyorolmak,

f)Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarihitibarıyla 18yaşını tamamlamış (18/03/2001tarihindeveöncesindedoğmuş olmak) ve 31yaşından gün almamış (18/03/1989tarihindevesonrasındadoğmuş olmak) olmak,

h)Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i)Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j)Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k)Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n)Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p)Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q)Terör örgütleriile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r)Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s)Güvenlik soruşturması vearşiv araştırması olumlu olmak

SINAV NASIL OLACAK?

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır. Adayların başvuru ve sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.