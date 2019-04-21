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  • 21.04.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 17:58

'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı

, 'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er 'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından edilerek uğrayan Cumhuriyet 'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun mesajı

Genel Başkanı , 'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er 'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından edilerek uğradı.

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nin yanı sıra birçok isimden kınama açıklamaları geldi. da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Yıldırım, 'Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte 'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

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