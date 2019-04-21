CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nin yanı sıra birçok isimden kınama açıklamaları geldi. Binali Yıldırım da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Yıldırım, 'Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.