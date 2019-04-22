CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dün şehit cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.
Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini tespit etti.
1 İSİM DAHA YAKALANDI
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden O.S.'nin yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.
Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.
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