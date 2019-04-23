23 Nisan yarın kutlanacak ve vatandaşlar her yıl olduğu gibi devlet daireleri açık mı, kapalı mı, noter ve banka açık mı gibi soruları soruyor.

Resmi günlerden biri olan 23 Nisan'da okullar ve kamu daireleri tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT ve devlet daireleri 23 Nisan'da tatil mi? Resmi günlerde kapalı olan bankalar 23 Nisan'da da kapalı olacak. Havale, EFT gibi banka işlemleri lan vatandaşlar işlemlerini bugün ve ya 24 Nisan Çarşamba günü yapabilecek. Peki 23 Nisan'da banka ve noter açık mı? İşte noter, banka, kargo ve PTT çalışma saatleri haberimizde

23 NİSAN GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil takvimi içerisinde 23 Nisan 2019 tatil olarak ifade edilirken 24 Nisan Çarşamba gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 24 Nisan çarşamba günü bankalar, noterler, PTT'ler ve kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olması nedeniyle bu kurumların tamamında işlem yapılmayacak.

23 NİSAN GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatil takvimi içerisinde 23 Nisan 2019 tatil olarak ifade edilirken 24 Nisan Çarşamba gününün tatil olmasıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 24 Nisan çarşamba günü bankalar, noterler, PTT'ler ve kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. 23 Nisan Salı günü ise resmi tatil olması nedeniyle bu kurumların tamamında işlem yapılmayacak.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noter çalışma saatleri İstanbul, öğle 12:30 ila 13:30 arası tatil olduğu için hizmet vermemektedir. Aynı zamanda noter resmi bir kurum olduğundan dolayı Cumartesi vePazar günü kapalıdır. Noter çalışma günleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleridir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2019 YILINDA DİĞER TATİLLER NELER OLACAK?

23 NİSAN: Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine köprü izin kullanılarak 4 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS: 23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor. Aradaki pazartesi ve salı günü izin alabilecekler için bu kez 5 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS: Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Pazar gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HAFTA İÇİNE DENK GELİYOR

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

15 TEMMUZ: 15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazartesi günü tatil olacak.

2019 KURBAN BAYRAMI: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

30 AĞUSTOS: 30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.

29 EKİM: 2019 yılında Salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek.

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.

23 NİSAN'IN ÖNEMİ

Türkiye'nin ilk bayramı olarak 23 Nisan 1921 yılında kabul edilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı'nın 23 Nisan 1922'de Ankara'da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocukların ön plana çıkmasıyla birlikte TBMM Başkanı Mustafa Kemal'in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri 23 Nisan 1923'te cemiyet adına yardım toplamaya başlamıştır. 1924 kutlamalarında Latife Hanım'ın Himaye-i Etfal temsilcisi olması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'nın da Himaye-i Etfal Cemiyeti'ni açıkça desteklemesi ile 1925'lerden itibaren 23 Nisan'a "Hâkimiyet-i Milliye Bayramı" yanında "Çocuk Günü" ve "Çocuk Bayramı" da denmeye başlanmıştır. Çocuk Bayramının amacı, çocukların birkaç gün eğlendirilmesinden ziyade, toplumun farklı çocuk sorunları ile ilgilenmesinin sağlanmasıydı. Çocuk ölümlerinin azaltılarak nüfus artışının desteklenmesi bunların en önemlisiydi.

1927 yılından önce 23 Nisan; "Çocuk Günü", "Çocuk Bayramı" gibi kavramlarla anılsa ve çocuk bayramı olarak kutlansa da ilk kapsamlı Çocuk Bayramı kutlamalarına 23 Nisan 1927 yılında başlanmıştır. "Çocuk Bayramı" Mustafa Kemal Paşa ve hükümetin de desteği ile 1929 yılında "Çocuk Haftası" adıyla yedi güne çıkarılmış ve kutlamalarda aktif rol Türk Ocaklarına verilmiştir. Maarif Teşkilatı'nın da okulları tatil ederek tüm öğrencilerin kutlamalara katılımını sağlamasıyla Çocuk Bayramı, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra memleketin her tarafında özel merasimlerle kutlanmaya başlanmıştır. Böylelikle 1929'da Çocuk Haftası olarak kutlanmaya başlanan 23 Nisan kutlamaları daha çok, çocukların sorunlarının gündeme getirildiği ve tüm Türkiye'nin coşkuyla kutladığı bir bayram haline dönüştürülmüştür.