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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 07:33

Meclis kürsüsünde İmamoğlu ile yan yana oturan Kaftancıoğlu'ndan eş başkan pozu

seçimlerine yapılan itirazlar sonuçlanmadan 'nın mazbata verdiği 'li , dün belediyede CHP’li meclis üyeleriyle bir araya geldi.  CHP İl Başkanı ’nun Meclis kürsüsüne çıkıp İmamoğlu ile yan yana oturması “İl başkanı, İmamoğlu’na eş başkan mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Kaftancıoğlu'ndan eş başkan pozu

Çarşamba günü mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı , dün belediyede 'li meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Belediye binasındaki kokteyl salonunda gerçekleşen görüşmeye CHP İl Başkanı ile ilçe belediye başkanları da katıldı. Kaftancıoğlu'nun Meclis kürsüsüne çıkıp İmamoğlu ile yan yana oturması "İl başkanı, İmamoğlu'na eş başkan mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"BAŞARI BENİM" İMASI
'nin haberine göre, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ardından ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Masada büyükşehir belediye başkanı ve il başkanının yine yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Bir röportajında "Tarihe İstanbul'u alan il başkanı olmak bana yeter" diyen Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun başarısının arkasında kendisinin olduğunu ima etmişti.

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