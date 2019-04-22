Genel af yasası için tartışmalar hala devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri tamamlandıktan sonra gündeme alınması beklenen genel af konusunda şuanda herhangi bir gelişme yaşanmadı. MHP'nin af teklifini değil ceza indirimi teklifini getirdiğini belirten TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, konunun halkın takdirine bırakıldığını söylemişti. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu kanun teklifi olan genel af ve ceza indirimi yasası çıktı mı?

GENEL AF YASASI SEÇİMDEN SONRA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYORDU

31 Mart yerel seçimleri tamamlandıktan sonra gündeme alınması beklenen genel af konusunda şuanda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yerel seçim öncesi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, bir tarih vermedi ancak konunun seçim sonrasında müzakere edilebileceğini söylemişti. MHP'nin af teklifi değil ceza indirimi getirdiğinin altını çizen Bostancı, konunun halk takdirine bırakıldığını kaydetmişti.

CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimler sonrası 2019 yılın da af ya da ceza indirimi çıkacak mı diye merak ediyor. Üst düzey yetkililerden yapılan açıklamalar trend oluyor. AK Parti'den konu ile ilgili son açıklamayı yapan partinin TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı kesin bir tarih vermese de, "Seçim sonrası müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir ede" şeklinde konuştu.

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimidir" demişti.

Adalet ve Kalkınma partisi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisinin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif, hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.