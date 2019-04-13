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  • 13.04.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 09:49

Mahkumlara af mı geliyor? Af teklifi hangi suçları içeriyor?

TBMM'nin 9 Nisan'da açılması öngörülüyordu fakat seçim sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. Seçim tartışmaları sonrası toplanacak olan genel kurulun ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alacağı ve çalışmaların Adalet Komisyonunun ardından Meclis'e geleceği belirtiliyor.

13 Nisan af yasası haberleri genel af mahkum ve ceza indirimi affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Genel afla ilgili önemli gelişmeleri haberimizde paylaşıyoruz. Buna göre TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

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