Mahkumlara af mı geliyor? Af teklifi hangi suçları içeriyor?

13 Nisan af yasası haberleri genel af mahkum ve ceza indirimi affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Genel afla ilgili önemli gelişmeleri haberimizde paylaşıyoruz. Buna göre TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.