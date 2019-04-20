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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 17:31

Son dakika: 'ya ağır darbe! 20 terörist öldürüldü

Türkiye- sınırındaki operasyonlarda en az 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye- sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan da şehit olan 4 asker için 'de tören düzenlendi.

Tören alanında dağıtılan tören bilgi notunda şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek, saldırının ardından yürütülen operasyonda, en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Tören bilgi notunda şu ifadelere yer aldı:

"Sözde ZAP terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi üst bölgesinde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralı personellerimizin tedavilerine , Hakkari ve 'da devam edilmektedir. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş. Ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."

Şehit Erhan Çiyapul'un cenazesi memleketi 'a, şehit Murat Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Şevket Çetin'in cenazesi 'ye, şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesi ise 'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

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