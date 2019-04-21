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  • 21.04.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 21.04.2019 13:01

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir. Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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