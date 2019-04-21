Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir. Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir. Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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