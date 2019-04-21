AÖF sınav sonuçları, 13-14 Nisan'da gerçekleştirilen bahar dönemi vize sınavının ardından heyecanla bekleniyor. Sınavdan aldığı puanı merak eden öğrenciler, internet üzerinden sorgularını arttırdı. Peki, Anadolu Üniversitesi tarafından konu ile ilgili açıklama var mı? 2019 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ayrıtılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrenci heyecanla bekliyor AÖF sınav sonuçlarını. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı. 13-14 Nisan'da yapılan AÖF sınavının sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı, yayımlanan duyuruya göre bir hafta ertelenerek 27 Temmuz tarihine alındı.

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç Ders Sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. Üç ders sınav hakkı bulunan öğrencilerden herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınav hakkı olan öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 AÖF bahar dönemi final sınaıv 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirileek.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83-- AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76-- BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70-- BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65-- BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60-- CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55-- CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49-- CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45-- DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39-- DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)