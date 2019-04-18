Yerel seçimler öncesi "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğiz" sözünü veren CHP, ilk kez kazandığı belediyelerde zulme devam ediyor. Binlerce kişiyi işten çıkaran CHP'li belediyeler işçilere de sendika değiştirmeleri için baskı yapmaya başladı. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, CHP'li belediyelerin işçilere yaptığı baskıları anlattı.

SORUN CHP'Lİ BELEDİYELERDE

CHP'nin ilk defa belediye başkanlığını kazandığı yerlerde sorunlar olduğunu belirten Aslan, "Bazı belediyelerde belediye başkanı daha mazbatasını almadan üyelerimize yönelik bir baskıyla karşılaştık. İstanbul'da AK Parti'de olup da CHP'ye geçen iki ilçe belediyesi var. Birincisi Esenyurt diğeri de Küçükçekmece Belediyesi. Küçükçekmece Belediyesi'nde uzun yıllardır DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası var. Buna AK Parti dönemi de dahil. AK Parti döneminde de oradaki işçiler DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na üyelerdi. HAK-İŞ olarak Hizmet İş Sendikası olarak buradaki işçilere yönelik herhangi bir faaliyetimiz olmadı. O işçiler DİSK'in üyesi olarak devam ettiler" dedi. AK Parti'li belediye başkanının hiçbir zaman DİSK'e bağlı sendikalı işçileri göndermeye yönelik çalışma yapmadığını söyleyen Arslan, şöyle devam etti:

BOLU'DA BASKI VAR

Baskılar sadece İstanbul Küçükçekmece ve Esenyurt'ta değil. Bolu Belediyesi'nde de aynı durum var. Bolu'da da biz sendikasız işçileri üye yaptık ve toplu sözleşme yaptığımız halde ona müdahale ediliyor. O işçiler istifa ettirilmeye çalışılıyor. İzmir Menderes'te kadrolu işçileri değil sendikasız işçileri HAK-İŞ'e üye yaptık orada da gelir gelmez arkadaşlarımıza baskı yaparak istifa ettirdiler."

KENDİLERİNİ UYARIYORUZ

"Bilecik Belediyesi, Bozöyük, Zonguldak Ereğli, Antalya belediyelerinde de durum böyle. Bütün belediyelerden randevu isteyip kendilerini de uyarıyoruz. Bazı belediye başkanları maalesef bu tavırlarından vazgeçmiyorlar. 3 bin civarında sendikamız üyelerinden istifalar var. Bu olaylar, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanı adaylarının bütün açıklamalara rağmen ne kadar gerçek olduğunu göstermesi açısından önemli."





1 NİSAN'DA BAŞLAYAN OPERASYON

2017 yılında taşerona kadro verilince Küçükçekmece Belediyesi'nde kadro alan yaklaşık bin 500'e yakın işçiyi HAK-İŞ'e üye yaptıklarını belirten Arslan,"Biz bu işçileri başka bir sendikadan istifa ettirmedik. CHP belediye başkanı seçilir seçilmez daha mazbatasını almadan belediyedeki kadrolu işçilerin mensubu olduğu sendika bu arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Henüz daha seçim sonuçları netleşmeden 1 Nisan'da başlayan bir operasyon" ifadelerini kullandı.



HUKUKİ DEĞİL

Esenyurt Belediyesi'nde örgütlenme için gittiklerinde sendikasız işçileri kendi bünyesine kattıklarına dikkati çeken Arslan, "Biz sendikasız işçileri üye yaptık bu adamlar da bizim sendikalı yaptığımız işçilere yönelik baskı kuruyorlar. Bu ne ahlaki ne hukuki bir tutumdur" dedi.