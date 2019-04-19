Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken şok bir gelişme yaşandı. İstanbul'daki muhalif Arapları izleyip fişleyen ve Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratına mensup iki ajan İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

DAHLAN'IN CASUSLARI

Yeni Şafak'ın haberine göre, daha önce bölgedeki birçok ülkede görev yaptığını belirlenen Filistin asıllı casusların, 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak anılan Muhammed Dahlan'a yakın isimler olduğu belirtildi. Dahlan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tetikçiliğini yapıyor. Dahlan'ın, bu iki prens adına Filistin'den Yemen'e kadar dünyanın dört bir yanınca onlarca isimi infaz ettiği biliniyor.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen casuslar burada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı. BAE vatandaşı iki şüpheli 'siyasi ve askeri casusluk', 'uluslararası casusluk' suçlamasıyla sevkedildiği Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

HAC OTOBÜSÜNÜ BOMBALAYACAKMIŞ!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesi'nde "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan iki kişiden bir olan Semir Şaban isimli kişinin; 2008 yılında Gazze'de Hamas hükümeti tarafından Muhammed Dahlan adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan dört kişiden biri olduğu bildirildi. Semir Şaban adlı kişi, Gazze'de Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacıların otobüslerine bombalı eylem yapmak üzereyken yakalandığı bildirildi.