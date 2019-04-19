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  • Son Güncelleme: 20.04.2019 07:24

'da yakalanan 'li ajanlar Ortadoğu’nun kiralık katili 'ın adamı çıktı

Dün Esenyurt'ta yakalanan iki ajanının, Ortadoğu’nun kiralık katili olarak anılan ’a yakın olan Z.H ve S.S.’nin hesabına ajanlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca ajanlardan birinin 'de Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacıların otobüslerine yapmak üzereyken yakalandığı bildirildi.

Casuslar bakın kimin adamı çıktı!

Suudi gazeteci 'nın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken şok bir gelişme yaşandı. 'daki muhalif Arapları izleyip fişleyen ve 'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten istihbaratına mensup iki ajan İstanbul'da kıskıvrak yakalandı.

DAHLAN'IN CASUSLARI
Yeni Şafak'ın haberine göre, daha önce bölgedeki birçok ülkede görev yaptığını belirlenen Filistin asıllı casusların, 'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak anılan 'a yakın isimler olduğu belirtildi. Dahlan, Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tetikçiliğini yapıyor. Dahlan'ın, bu iki prens adına Filistin'den Yemen'e kadar dünyanın dört bir yanınca onlarca isimi infaz ettiği biliniyor.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen casuslar burada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı. BAE vatandaşı iki şüpheli 'siyasi ve askeri casusluk', 'uluslararası casusluk' suçlamasıyla sevkedildiği Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

HAC OTOBÜSÜNÜ BOMBALAYACAKMIŞ!
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Mahkemesi'nde "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan iki kişiden bir olan isimli kişinin; 2008 yılında 'de hükümeti tarafından Muhammed Dahlan adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan dört kişiden biri olduğu bildirildi. Semir Şaban adlı kişi, Gazze'de Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacıların otobüslerine yapmak üzereyken yakalandığı bildirildi.

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