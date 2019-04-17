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  • Son Güncelleme: 18.04.2019 07:08

İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası 'ndan skandal sözler...

Başkanı , 'nun mazbata alması sonrası yaptığı Twitter paylaşımında Gezi terörizmine gönderme yaptı. Kaftancıoğlu, paylaşımında " da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerini kullandı.

Mazbatayı alır almaz skandal sözler...

Başkanı , 'nun mazbata alması sonrası skandal bir paylaşıma imza attı.

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2013 yılında tüm 'ye kaos ve kargaşaya sürükleyen Gezi Parkı terörizmine atıfta bulunan paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi'nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerine yer verdi.

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