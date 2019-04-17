CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası skandal bir paylaşıma imza attı.

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2013 yılında tüm Türkiye'ye kaos ve kargaşaya sürükleyen Gezi Parkı terörizmine atıfta bulunan paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi'nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerine yer verdi.



