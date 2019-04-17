YSK, Büyükçekmece ve Maltepe kararını açıkladı mı?

İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yaptı. Peki 17 Nisan YSK Maltepe ve Büyükçekmece kararı! Büyükçekmece'de seçim iptal mi edildi? İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri nedir? AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlatılan oy sayımı dün gece tamamlandı.

Maltepe'de oy sayımı tamamlandı! İşte son rakamlar

İstanbul seçimlerinde Maltepe düğümü çözülürken AK Parti'den yeni itiraz geldi. Oylar yeniden sayılsın itirazı sonrası sayıma devam ederken 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlatılan oy sayımı dün gece tamamlandı. AK Parti, dün gece son 21 sandığın sayımı sırasında itiraz etmiş son 40 sandığın yeniden sayılmasını talep etmişti. Başvuru reddedilirken, 1089 sandığın sayımı saat 00:15'de tamamlandı.

İstanbul seçimlerinin düğümünü çözecek sayım dün gece tamamlandı. AK Parti'nin son 40 sandıkla ilgili yeniden sayılsın talebi kabul edilmeyince sayıma devam edildi. Saat 00:15'de 1089 sandığın tamamı sayıldığı duyurulurken YSK'nın son rakamları açıklaması bekleniyor.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki son fark ne?

Yıldırım herkesin merak ettiği oy farkının 12 bin 200 olduğunu açıkladı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na 4.170.091 oy, Binali Yıldırım'a ise 4.156.184 oy çıktığı ve aradaki son farkın ise 13.907 olduğu açıklanmıştı. Binali Yıldırım bu farkın 12 bin 200 olduğunu söyledi.

AK Partili Yavuz 3 bavul belgeyle YSK'ya gitti!

AK Partili Yavuz 3 bavul belgeyle YSK'ya gitti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi. "Organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var" dedi.

İstanbul Maltepe'deki sayımlarda sona yaklaşılırken, AK Parti'den İstanbul hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdi. Usulsüzlüklere ilişkin 3 bavul dolusu belge de YSK görevlilerine teslim edildi. 50 sayfalık dilekçesini sunan Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:

Son dakika: AK Parti'den YSK'ya İstanbul için olağanüstü itiraz başvurusu sonrası ilk açıklama

İBB seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldik ve belgeleri YSK'ya sunduk. Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı.

Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz. Geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85.5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu. 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış.

Ne hikmetse, yanına 'Oy kullanamaz' şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almış.