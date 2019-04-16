Hakkari, Ankara, Bolu ve Bursa'da oturan kişilerin, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Maltepe ilçesine geldiği ve ilçede sandık kurullarında görev yaptığı tespit edildi.



DÖRT MUVAZZAF ASKER SANDIKTA GÖREVLENDİRİLMİŞ!

Maltepe'de sandık kurullarında dört muvazzaf askerin görev yaptığı öğrenildi. Hakkari'de görev yapan uzman çavuş A.O., seçim günü Maltepe ilçesinde görev yapan sandık kurulunda görev yaptığı öğrenildi.

Hakkari'de görevli asker A.O, Ankara Altındağ ilçesinde oturan yönetmen olan S.A., Bolu'da üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan A.Ö. ve Bursa'da özel şirkette çalışan müşteri temsilcisi B.Ö.'nün, usul ve yasalara aykırı olarak İstanbul Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde görevlendirilerek sandık kurullarında görev aldığı bildirildi.



İLÇEDE GÖREVLİ KAMU GÖREVLİLERİ SANDIK BAŞKANI VE SANDIK KURULU ASİL ÜYESİ OLUYOR

Yüksek Seçim Kurulu sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiğine yönelik genelge yayınlamıştı.



Sandık Kurulunun oluşumu, görev ve yetkililerinin belirlendiği genelgede; şöyle deniliyor:

"Sandık Kurulu Başkanının belirlenmesi



MADDE 3- İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin (298 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılanlar hariç) listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder."



MALTEPE İLÇESİ DIŞINDAN 962 KİŞİ SANDIKTA GÖREVLENDİRİLDİ, 573'Ü SANDIK KURULU BAŞKANI

Maltepe ilçesi dışında sandıkta görev yapan ve memur olmayan 962 kişiden 573'ünün yasa dışı olarak sandık başkanı olarak görevlendirildi. Maltepe'de sandıkta asil üye olarak görev yapan 389 kişinin de memur olmadığı tespit edildi.

KENAN KIRAN / SABAH