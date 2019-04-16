Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.04.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 11:50

’deki sandık başkanları dışından getirilmiş! 4 muvazzaf asker görevlendirilmiş

yerel lerinde ilçesinde görev yapan sandık başkanlarının İstanbul dışından da geldiği bildirildi. Ayrıca Hakkari’de görev yapan uzman askerin nda görev yaptığı ortaya çıktı.

Sandık başkanları İstanbul dışından getirilmiş!

Hakkari, Ankara, Bolu ve Bursa'da oturan kişilerin, yerel lerinde ilçesine geldiği ve ilçede sandık kurullarında görev yaptığı tespit edildi.

DÖRT MUVAZZAF ASKER SANDIKTA GÖREVLENDİRİLMİŞ!
Maltepe'de sandık kurullarında dört muvazzaf askerin görev yaptığı öğrenildi. Hakkari'de görev yapan uzman çavuş A.O., seçim günü Maltepe ilçesinde görev yapan nda görev yaptığı öğrenildi.

Hakkari'de görevli asker A.O, Ankara Altındağ ilçesinde oturan yönetmen olan S.A., Bolu'da üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan A.Ö. ve Bursa'da özel şirkette çalışan müşteri temsilcisi B.Ö.'nün, usul ve yasalara aykırı olarak İstanbul Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde görevlendirilerek sandık kurullarında görev aldığı bildirildi.

İLÇEDE GÖREVLİ KAMU GÖREVLİLERİ SANDIK BAŞKANI VE SANDIK KURULU ASİL ÜYESİ OLUYOR
Yüksek sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiğine yönelik genelge yayınlamıştı.

Sandık Kurulunun oluşumu, görev ve yetkililerinin belirlendiği genelgede; şöyle deniliyor:

"Sandık Kurulu Başkanının belirlenmesi

MADDE 3- İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin (298 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılanlar hariç) listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder."

MALTEPE İLÇESİ DIŞINDAN 962 KİŞİ SANDIKTA GÖREVLENDİRİLDİ, 573'Ü SANDIK KURULU BAŞKANI
Maltepe ilçesi dışında sandıkta görev yapan ve memur olmayan 962 kişiden 573'ünün yasa dışı olarak sandık başkanı olarak görevlendirildi. Maltepe'de sandıkta asil üye olarak görev yapan 389 kişinin de memur olmadığı tespit edildi.

KENAN KIRAN / SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMaltepe’deki sandık başkanları İstanbul dışından getirilmiş! 4 muvazzaf asker görevlendirilmiş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri