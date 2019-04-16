Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Seçimle ilgili önemli bilgiler verdi:



İÇ EDİLMİŞTİR:

Hukukun peşindeyiz. Başlangıçta 27 bin açıklanan rakamlar, bugün 12 bin 200 seviyesine gerilemiştir. Bir şeye İstanbullular'ın dikkatini çekmek isterim. İki parti birbirine yakın oy aldığı halde neden aramızdaki fark benim lehime artmaktadır? Bu şunu gösteriyor, oylar sandıkta iç edilmiştir. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Eminiz ki bu oyların tamamı sayılabilmiş olsaydı bu fark kapanacak ve tersine dönecekti.



ORGANİZE KÖTÜLÜK:

Yeniden sayımlarda 5 bin 500 oy bana, 500 rakibe çıkıyor. Bu normal mi? Bu bile ciddi şüpheler, organize kötülüğün olduğunu ortaya koyuyor. Bu seçimlerde organize kötülük yapılmıştı.



YSK İŞİN PATRONUDUR:

YSK işin sahibidir, patronudur. Ve seçimle ilgili itirazları tamamıyla YSK yönetmektedir. Sayın İmamoğlu'nu, değerli rakibimi, tecrübesiz davranışlara son vermesini ve sükunetle YSK'nın vereceği kararı beklemesini tavsiye ediyorum. Bu seçimlerin bu hale gelmesini körükleyen rakip adaydır. Tribün tribün dolaşacağına sakin oturup benim gibi sonuçları bekleseydi. Bu benim ikinci toplantım.



BU SAHTEKARLIKTIR:

Seçim ile yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var. Mesela, Büyükçekmece'deki olay. Büyükçekmece olayında deniliyor ki 'Seçmen naklini herkes yapıyor, siz de yaptınız'... Bu sahtekarlık. İş 1 sene öncesinden planlanmıştır. Orada seçmen ağırlığını CHP lehine değiştirmek için önceden planlanmış bir iştir.



EŞELEDİKÇE ÇIKIYOR:

Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz. Olay çok basit. Yani eşeledikçe bir şeyler çıkıyor.



2 PUSULA VERİLMİŞ:

Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Bunu da ilk kez paylaşıyorum. Sandıklarda üç pusula yerine iki pusula verildiğini söylüyor insanlar. Bu da bu işin baştan organize edildiğini ortaya koyan somut bir şüphedir. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerekir.