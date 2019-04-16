Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.04.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 19:09

itiraz etmişti! kararını açıkladı

Son dakika haberine göre , 'nin 'da seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptığı olağanüstü itirazı reddetti.

MHP itiraz etmişti! YSK kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (), 'nin 'daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMHP itiraz etmişti! YSK Iğdır kararını açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri