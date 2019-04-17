Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı. Birbirine yakın oyların alındığı bazı yerlerde itirazlar öne çıktı. Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazandı.

Denizli Honaz'da ise CHP adayı Yüksel Kepenek rakibinden 8, Kırıkkale Keskin'de de İyi Parti adayı Necati Alsancak 7 oy fazla oy aldı. İtirazları inceleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kısıtlı seçmenin oy kullandığının tespit edildiği Yusufeli, Honaz ve Keskin'de yeniden seçim kararı aldı.

3 ilçede seçimlerin 2 Haziran'da yapılacağı açıklandı. YSK emsal teşkil edecek bir karar daha alarak seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verdiği illerde kazanan adayların mazbatalarının geri alınacağını açıkladı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, seçilen adaya verilen mazbatanın iptal edildiği vurgulandı.