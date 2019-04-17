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Mazbatalar iptal! ; Yusufeli, Honaz ve Keskin’de leri yenilemeye karar verdi

; Yusufeli, Honaz ve Keskin’de leri yenilemeye karar verdi. Mazbatalar iptal edildi

Mazbatalar iptal

Türkiye, yerel leri geride bıraktı. Birbirine yakın oyların alındığı bazı yerlerde itirazlar öne çıktı. 'in Yusufeli İlçesi'nde 3 oy farkla 'nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazandı.

Honaz'da ise adayı Yüksel Kepenek rakibinden 8, Keskin'de de İyi Parti adayı Necati Alsancak 7 oy fazla oy aldı. İtirazları inceleyen (), kısıtlı seçmenin oy kullandığının tespit edildiği Yusufeli, Honaz ve Keskin'de yeniden seçim kararı aldı.

3 ilçede seçimlerin 2 Haziran'da yapılacağı açıklandı. YSK emsal teşkil edecek bir karar daha alarak seçimlerin yenilenmesi yönünde karar verdiği illerde kazanan adayların mazbatalarının geri alınacağını açıkladı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, seçilen adaya verilen mazbatanın iptal edildiği vurgulandı.

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