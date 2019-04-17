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  • 17.04.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 16:40

'ye "bavul" algısıyla saldırmaya çalışan Portakal'ın FOX'u 'cülere para akıtıyor

seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok ilçede usulsüzlükleri patlayan ve yandaşları, 'nin gerçeklerin ortaya çıkması için yürüttüğü hukuki süreçten rahatsız oldu. Son olarak "bavul" provokasyonu üzerinden AK Parti'ye saldıran isim, 'cülere para yağdıran FOX'un sunucusu oldu.

Portakal'ın FOX'u FETÖ'cülere para akıtıyor
Yerel seçimlerinin açıklanmasının ardından 'nin özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede usulsüzlükleri patlak verdi. CHP'nin sandık vurgunlarının delilleriyle ortaya çıkmasının ardından, gerçeklerin ortaya çıkması için hukuki süreç başlattı.

FETÖ YANDAŞLARI HUKUKİ SÜREÇTEN RAHATSIZ
AK Parti'inin tamamen yasal haklara başvurarak seçimlerdeki usulsüzlüklere karşı gerçekleştirdiği başvurular, başta destekçileri olmak üzere birçok güruhu da rahatsız etti. CHP'li 'in ardından "bavul" algısıyla AK Parti'nin tamamen yasal itirazlarına karşı propaganda yürütüp sürece gölge düşürmek isteyen bir başka isim ise Amerikan beslemesi FOX'un sunucusu oldu.




FOX VE PORTAKAL'IN FETÖ YÜZSÜZLÜĞÜ
YSK'ya itiraz dosyalarını taşıyan bavullar üzerinden AK Parti'ye çirkin iftiralarda bulunan Fatih Portakal'ın ise yüzsüzlüğü her zamanki gibi pes dedirtti. Öyle ki AK Parti'ye asılsız iddialarla "FETÖ" üzerinden saldırmak isteyen Portakal'ın FOX'u, FETÖ'cü 'e para akıtmaya devam ediyor.





BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün, 26 Ağustos 2016'da cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanırken 4 Kasım 2017'de ise Gün'ün iki telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlaşıldı. 2521 kez ByLock'a girdiği bunun 1213'ünün FOX TV binasından gerçekleştiği belirlendi. Ercan Gün'ün ByLock yüklediği telefonlardan birinin FOX'a ait şirket hattı olduğu anlaşıldı. Gün'ün eşi ve kendisi adına açılmış hesaplarına örgüt elebaşı 'in talimatı ardından yüksek meblağlarda para yatırdığı da belirlendi. FOX TV ise tescilli FETÖ'cü Gün'e sahip çıkarak adeta devlete ve millete meydan okudu.

AK Parti'ye çirkin iftiralarla saldıran Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber'in künyesinde Ercan Gün'ün ismi hala "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor...

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