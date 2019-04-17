YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, saat 18.00'de Saraçhane'deki İBB binasına giderek görevi devralacak. Bu haber sonucunda Mazbata itirazla nasıl geri verilir? Mazbata itiraz süreci nasıl işliyor gibi sorular gündeme geldi. Seçim sonrası adaylar ve siyasi partiler ilk itirazı sözkonusu sandık hangi ilçeye aitse o ilçenin seçim kuruluna YSK'nın duyurduğu son başvuru saatine kadar gerekçe belirterek yapıyor.

EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA ÇAĞRILDI

Maltepe'de hazırlanan birleştirme tutanaklarının İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna ulaştırılmasının ardından Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasını almak için çağrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun ilerleyen dakikalarda İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alması bekleniyor.

DEVİR TESLİM TÖRENİ SAAT 18:00'DE

YSK sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, saat 18.00'de Saraçhane'deki İBB binasına giderek görevi devralacak.

İhlas Haber Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının yazıldığı anın görüntüsünü yayınladı.

İl Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'na verdiği mazbatayı YSK geri alabilir mi?

AK Parti'nin itirazı sonuçlanmadan İl Seçim Kurulu tepki çeken bir kararın altına imza attı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? İl Seçim Kurulu'nun verdiği mazbatayı YSK geri alabilir mi? A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

İtiraz süreci nasıl işliyor?

Seçim sonrası adaylar ve siyasi partiler ilk itirazı sözkonusu sandık hangi ilçeye aitse o ilçenin seçim kuruluna YSK'nın duyurduğu son başvuru saatine kadar gerekçe belirterek yapıyor.

Yasal çerçeveyi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 112 maddesi düzenliyor.

İlçe seçim kurulları itiraz dilekçelerine iki gün içerisinde yanıt vermek durumunda. İtiraz kabul edilirse sandık yeniden inceleniyor.

Ret yanıtı gelirse başvurucu bir gün içerisinde il seçim kuruluna başvurabilir. İl seçim kurulu da iki gün içinde karar vermek durumunda. Kabul durumunda yeniden inceleme yapılıyor.

Ret yanıtı gelirse, üst başvuru YSK'ya yapılıyor. Yine başvurunun üç gün içinde yapılması gerekiyor. YSK itirazlarda son merci kararı olarak üç gün içinde karar vermek durumunda.

Sonuçta itirazların alt kurumlarda ret alması durumunda aday, YSK'dan en geç 10 günde yanıt alabiliyor.

Mazbata nedir?

Arapça "zabıt" kelimesinden geliyor "mazbata" yani "tutanak". Görevlendirme belgesi olarak tarif edilebilir. Milletvekilleri, belediye başkanları, cumhurbaşkanı, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeleri mazbata alarak göreve başlıyor. Mazbataları seçilmiş siyasilere ve yerel yöneticilere il seçim kurulları veriyor.

Mazbatalar ne zaman verilir?

Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını ilan ettikten sonra itirazın olmadığı seçim çevrelerinde kazanan adaylar mazbatalarını alabiliyor.

Mazbata alma işlemi bu nedenle itiraz süreci bitene kadar ertelenebiliyor.

Nitekim YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da AKP'nin seçim sonuçlarına itirazlarının kabulü ve sandıkların yeniden sayılması nedeniyle kafalarda oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmak için hem 2 Nisan'da hem de 3 Nisan'da itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini söyledi.