Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte eşi ve çocukları

Ekrem İmamoğlu İl Seçim Kurulu'na çağrıldı. Mazbatasını büyük olasılıkla alacak olan Ekrem İmamoğlu yine gündem oldu. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu eşi ve çocukları gibi soruları internette araştırmaya başladı. yapmıştır.

TRABZONSPOR'DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Okul yıllarında amatör olarak futbol ile ilgilenen İmamoğlu daha sonra iş hayatına atılmıştır. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

İŞ HAYATI

1992 senesinde inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Ekrem İmamoğlu Biyografisi

SİYASİ KARİYERİ

- 2009 senesinde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu.

- 2014 senesi Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

- 2019 senesinde düzenlenecek olan yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.