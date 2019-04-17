AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Maltepe ilçesinde, sandık başkanları ve sandık kurulu üyelerinin belirlenmesinde bazı usulsüzlükler olduğunu belirledi.

Bu kapsamda, Maltepe İlçe Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar sonucunda 17 gün boyunca Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun yer aldığı Türkan Saylan Merkezi'nde sandıklar yeniden sayıldı.

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, seçim günü çalışan görevlilerin belirlenmesi sırasında tespit ettikleri usulsüzlükleri ise yargıya intikal ettirdi.

İlçe Başkanlığının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayette, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan'ın, sandık kurulu başkan ve üyelerini usulsüzlük yaparak kanuna aykırı bir biçimde belirlediği, bu durumun ise seçimlerin sonucuna tesir edecek şekilde olduğu aktarıldı.

Seçim Kurulu Müdürünün bu davranışının 3627 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 138. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesi kapsamında "Görevi Kötüye Kullanma" suçuna girdiği belirtildi.

Söz konusu kanunda, seçim kurullarının oluşumu ve seçim günü oy verme işleminin başlangıcından bitimine kadar yapılacak her türlü işleminin ayrı ayrı düzenlendiği, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürünün kendisine verilen yetkiyi kötüye kullanarak özellikle sandık kurulu başkan ve üyelerinin teşkili sırasında seçim sonucunu etkileyecek derecede birçok usulsüzlükler yaparak görevini kötüye kullandığı kaydedildi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. maddesinde "İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe Seçim Kurulu Başkanı bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler" hükmü gereğince sandık kurulu başkanı olarak görev alacak kişilerin o ilçede ikamet etmesi şartı arandığı vurgulandı.

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı yaptığı tespitlerde, Maltepe İlçe Seçim Kurulunca kanuna aykırı şekilde ilçe ve ilde ikamet etmeyen şahısların sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiğini belirledi.

BAŞKA İL VE İLÇELERDEN GÖREVLENDİRİLME YAPILMIŞ

Seçimde Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde "Hakkari ilinde görevli asker A.O", "Samsun Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü H.İ", "Ankara Altındağ İlçesinden yönetmen S.A.", "Bolu'da üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan A.Ö.", "Bursa'da özel bir şirkette çalışan müşteri temsilcisi B.Ö." gibi kişilerin görevlendirilerek sandık kurullarının oluşturulduğu delillendirilerek şikayete konu edildi.

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığının yaptığı şikayette, Maltepe 1. Seçim Kurulu tarafından seçim günü sandık kurullarında görev yapacak başkan ve kamu görevlisi üyelerin tespiti için ilçedeki tüm kamu görevlilerinin isim listesinin kaymakamlıktan istendiği, kaymakamlığın ise Maltepe'de 1093 sandık için ilçe içinde görev yapan 3 bin 101 kamu görevlisini bildirdiği belirtildi.

Ancak İlçe Seçim Kurulunun, kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından usul ve yasaya aykırı olarak 962 kişiyi başka ilçelerden, hatta illerden görevlendirdiği kaydedildi.

Maltepe İlçe Seçim Müdürü veya İlçe Seçim Kurulu Başkanları tarafından CHP'li Maltepe Belediyesi'nin çalışanlarının usul ve yasaya aykırı olarak sandık başkanı olarak atandığına dikkat çekilen şikayette, Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü M.M'nin 962 sandıkta yasaya aykırı olarak görev yapan kişileri arayarak savcılık tarafından ifadeye çağrıldıklarında dikkatli olmalarını söylediği, ayrıca "Bizi belediye yönlendirdi demeyin. Biz kendimiz şahsen başvurarak sandıklarda görev aldık" demelerini istediği yönünde bilgiler de şikayet dilekçesinde yer aldı.

KANUNA AYKIRI OLARAK ASKERİ ŞAHIS SANDIK KURULU ÜYESİ OLMUŞ

Kanunun 26. maddesine göre seçim günü kurullarda "idare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adayların" kurullarda görev alamayacağı belirtilirken Hakkari'de görevli asker A.O'nun sandık kurulu üyesi olarak görevlendirildiği vurgulandı.

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı ayrıca, sandık kurulu başkanları ve memur üyelerinin birçoğunun birbiriyle yakın akrabalıkları bulunduğunu, toplam 116 sandık başkanı ya da görevlisinin "karı-koca, evlat, kayınpeder, amca, yeğen, dayı, teyze" gibi yakınlık derecesinde olduğu belirleyerek bu durumu da savcılığa şikayet etti.

Buna göre, Maltepe ilçesinde "1173 nolu sandıkta baba K.D", "1174 nolu sandıkta oğul C.D" ve "1175 nolu sandıkta anne G.D."nin görevlendirildiği bildirildi.

FETÖ İDDİALARI ARAŞTIRILSIN

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı ayrıca, bazı sandık kurulu başkanı ve resmi memur üyelerinin bizzat kendilerinin, bazılarının da yakın akrabalarının FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle KHK ile memuriyetten ihraç edildiği halde, yasaya aykırı olarak görevlendirildiği iddiasının da Cumhuriyet Savcılığınca araştırılmasını istedi.

Öte yandan, AK Parti'nin 31 Mart günü Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde ve dışında Maltepe Belediyesi çalışanlarının bulundurulmaması ve görev verilmemesi yönünde yaptığı başvurunun İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildiği ancak Maltepe Belediyesi çalışanı S.Y. isimli kişinin seçim kurulu müdürü gibi her işleme karıştığı ve her yapılan işlemin çalışanlar tarafından ona danışıldığı hususuna da vurgu yapıldı.