MHP, Maltepe seçimlerinin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu

YSK, pazartesi günü Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından 1089 sandıkta başlayan oy sayımı sona erdi.

MHP'DEN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul'da tartışmalı ilçelerden olan Maltepe'de seçim iptali için İlçe Seçim Kurulu nezdinde olağanüstü başvuru yaptı.

AK PARTİ DE İSTANBUL İÇİN BAŞVURMUŞTU

Dün de AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'nın kapısını çalmıştı. AK Parti, Büyükçekmece'de de seçimin yenilenmesini istiyordu. Bu başvurularla ilgili kararı YSK verecek.