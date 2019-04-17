Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımının dün gece 00:22 sularında tamamlanmasının ardından sayıma ilişkin birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.



MALTEPE'DE SON DURUM

İstanbul Maltepe' de yeniden oy sayım işlemleri 14. günün sonunda sona erdi. Bugün tutanaklar birleştirilerek sonuçlar İl Seçim Kurulu'na gönderilecek. İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak.



Maltepe ilçesinde 2 Nisan'da bin 89 sandıkta başlayan yeniden oy sayım işlemi gece yarısı sona erdi.



Yüksek Seçim Kurulu önceki gün aldığı kararla "Oylar ivedilikle sayılsın" açıklmasını yaparak İlçe Seçim Kurulu'na oyları sayan kurul sayısının arttırılması yetkisi vermişti.



Dün sabah 2 kurulla başlayan oy sayımında saat 14:00 itibariyle kurul sayısı 6 ya çıkarıldı, sayım işlemleri hızlandı.







Son güne kalan 122 sandığın sayımında sona gelindiğinde 32 sandık için daha sayım kararı verildi.



Geçtiğimiz hafta Maltepe'de geçersiz oyların sayılma kararının ardından tüm oyların sayılması kararı verilmişti.



İki karar arasında 32 sandıkta geçersiz oy sayımı yapılmıştı. Son gün bu 32 sandıktaki tüm oyların sayılması istendi. Kurul itirazı kabul etti ve 122 sandığa ek olarak bu 32 sandık da yeniden sayıldı.



Tüm sayım işlemi gece yarısı bitti. Tutanaklar birleştirildikten sonra il seçim kurulu istanbul seçimlerindeki son rakamları belirleyecek.