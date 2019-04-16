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  • 16.04.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 11:52

'de kalan sandıkların sayımı başladı

'nun (), ilçe kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı ine ait oy pusulalarının sayım işlemine, kalan 123 sandık için Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca devam ediliyor.

Görevliler tarafından 123 sandıkla başlanan sayımda, sandık sayısının şu ana kadar 119'a indiği öğrenildi.

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