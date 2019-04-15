31 Mart seçimlerine itirazlar Maltepe'deki sayımla tamamlandı. 'Olağanüstü itiraz' süreci başladı. AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için dosyayı hazırladığını açıkladı. '



YSK, bu hafta başvuruyu ele alacak. Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin iptali konusunda bir karara varacak. Talepler kabul edilirse 2 Haziran'da seçim tekrarlanacak.







AK Parti Gebel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Dosyamız hazır. Dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz.