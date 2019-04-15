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için nefesler tutuldu! İtiraz kabul edilirse 2 Haziran'da yeni  yapılacak

 için geri sayım başladı. , 'nin itirazını kabul ederse 2 Haziran'da yeni  yapılacak.

31 Mart lerine itirazlar Maltepe'deki sayımla tamamlandı. 'Olağanüstü itiraz' süreci başladı. AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için dosyayı hazırladığını açıkladı. '

, bu hafta başvuruyu ele alacak. Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin iptali konusunda bir karara varacak. Talepler kabul edilirse 2 Haziran'da seçim tekrarlanacak.



Gebel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Dosyamız hazır. Dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz.

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