31 Mart seçimlerine itirazlar Maltepe'deki sayımla tamamlandı. 'Olağanüstü itiraz' süreci başladı. AK Parti, İstanbul'da seçimin yenilenmesi için dosyayı hazırladığını açıkladı. '
YSK, bu hafta başvuruyu ele alacak. Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin iptali konusunda bir karara varacak. Talepler kabul edilirse 2 Haziran'da seçim tekrarlanacak.
AK Parti Gebel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Dosyamız hazır. Dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz.
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