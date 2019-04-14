Öte yandan, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

347 SANDIK KALDI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ediyor.

AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesine yönelik yaptığı itirazlarda 34 ilçedeki geçersiz oyların sayım işlemi tamamlanmıştı. 4 ilçede ise bütün oylar tekrar sayılırken, Maltepe'deki oyların sayım işlemi ise devam ediyor. Oy sayım işleminin bu gece veya yarın tamamlanması bekleniyor.