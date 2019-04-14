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  • Son Güncelleme: 14.04.2019 11:28

'de son durum ne? Maltepe'de sayılmayan kaç sandık kaldı?

sonrası 'nin YSK'ya yaptığı itiraz sonrası tüm oyların yeniden sayıldığı 'de sayım işlemleri sürüyor. Toplam 1089 sandığın bulunduğu ilçede sayılmayan 347 sandığın kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin 'nin 'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

347 SANDIK KALDI
31 Mart inin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ediyor.

AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesine yönelik yaptığı itirazlarda 34 ilçedeki geçersiz oyların sayım işlemi tamamlanmıştı. 4 ilçede ise bütün oylar tekrar sayılırken, Maltepe'deki oyların sayım işlemi ise devam ediyor. Oy sayım işleminin bu gece veya yarın tamamlanması bekleniyor.

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