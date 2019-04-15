31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da oy sayım işlemi sadece Maltepe'de devam ediyordu. 1089 sandığın sayımı sürerken Maltepe'de sayım durduruldu. İlavelerle 12'ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 10 kurul azaltılarak 2'ye düşürüldü. Bu gelişmelerin ardından bu sabah saat 10.00'da oy sayımı yeniden başladı.

GECE SAATLERİNDE OY SAYIMI DURDURULMUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ederken Maltepe ilçesindeki oy sayımları dün gece durdurulmuştu.