Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, DEİK Türkiye- ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katılmak üzere geldiği Washington'da Türk gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"PENTAGON'A RAKİP OLACAK"

Ankara'da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son duruma ilişkin Bakan Akar, "Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık Pentagona rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, 'Devam' talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde projede çalıştığımız ekiple toplanacağız ve inşallah bunu geliştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKİYE-ABD İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır sürdüğünü ve bunların önemli olduğunu belirten Bakan Akar, hem askeri hem de diğer alanlarda iş birliğinin devam ettiğini bildirdi.

Yaşanan bazı problemleri hatırlatan Akar, "Bu problemleri başkaları çözmeyecek, biz çözeceğiz. Bu problemlerin çözümü için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Önümüzdeki dönemde bunlarla alakalı sorunların çözülmesinin de bir şekilde mümkün olacağını umuyoruz." diye konuştu.

Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı diyaloğun önemine değinerek, "Bazen ciddi şekilde yanlış anlaşılmalar, yanlış anlatımlar oluyor. Bazen bunlar doğal bir şekilde gelişirken bazen de bilinçli bir şekilde yanlış yerlere götürülebiliyor. Bazı bilgiler yanlış aksettiriliyor. Politikacılar, senatörler birçok konunun ayrıntısını bilemeyebilir. Bazı ayrıntılar da kararlara etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

"BU, EGEMENLİK, BAĞIMSIZLIK, GÜVENLİK VE SAVUNMA MESELESİ"

Türkiye'nin hava ve füze tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim buna karşı hava ve füze savunma sistemi istememiz, bunun için çalışmamız çok doğal bir şey. Bu, egemenlik, bağımsızlık, güvenlik ve savunma meselesi." dedi.

Bu konudaki çalışmalarda yaşanan süreci hatırlatan Akar, "Biz problem odaklı çalışıyoruz. Bizim bir problemimiz var, nedir bu? Türkiye'ye yönelik hava ve füze tehdidi. Ne yapacağız? 82 milyonun savunmasını, güvenliğini sağlayacağız. Bunun için elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Patriot tedariki konusunda ABD'den yapıldığı belirtilen teklife ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Füze ve hava savunma sistemleriyle alakalı kriterlerimiz belli. Bazı iyileştirmeler oldu. Şimdi yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.