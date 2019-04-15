Yerel seçimlerde Maltepe'de neler yaşandı?

Maltepe'de sandıkların yeniden sayımı sürerken, süreç hakkında da birçok şaibe ortaya çıktı. Son olarak bugün YSK tarafından verilen kararda YSK, "Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek." dedi. Peki Maltepe'de neler oldu? İşte cevabı...

1-SEÇİM SÜRECİNDE NELER OLDU?

USULSÜZ GÖREVLİ ATANDI

Seçim sürecinde sandık başkanı ve görevlilerinin ataması sırasında Maltepe Kaymakamlığı, 7102 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince sandıklarda görev yapması için ilçe sınırlarında görevli 3 bin 124 memurun adını ilçe seçim kuruluna bildirdi. İlçe seçim kurulu 1093 sandıkta kaymakamlığın teklif ettiği memurlardan 520 kişiyi sandık başkanı, 684 kişiyi ise asil üye olarak atadı.

Ancak kaymakamlık tarafından teklif edilen isimlerin dışında, 712'si memur olmayan toplam 962 kişi ilçe seçim kurulu tarafından başkanı ve asil üye olarak atandı. Bu kişilerin birçoğunun Maltepe dışından geldiği tespit edildi. Hatta bir kısmı başka illerden gelerek sandıklarda görev aldı. Bunların arasında işçi, kasiyer, şoför, çaycı olarak çalışan kişiler de vardı. Memur olmayan bu kişilerin 573'ü sandık başkanı, 389'u asil üye olarak görev aldı.

FETÖ İLİŞKİLİ İSİMLER ATANDI

Ayrıca sandıklarda görev alan bir kısım görevlinin akraba olduğu tespit edildi. 116 sandık kurulu başkanı ve asil üyenin arasında akrabalık ilişkisi bulunduğu ortaya çıkan belgelerle ispatlandı. Bunun yanı sıra 122 sandık kurulu başkanı ve asil üyenin ise kendisinin ya da birinci dereceden akrabalarının FETÖ ile bağı olduğu, 54 sandık kurulu başkanı ve asil üyenin ise (kendisi yada birinci derecen akrabası) tıpkı FETÖ gibi terör örgütleri ile ilişkili olduğu iddia edildi. Belediye çalışanı kişilerin sandıklarda görev alması kanunen yasak olmasına rağmen, 20 kişinin ise CHP yönetiminde bulunan Maltepe Belediyesi'nde çaycı, temizlikçi, şoför gibi işlerde çalıştığı ortaya çıktı.

AK PARTİ'NİN SAYIM MERKEZİ İTİRAZINA RET

İlçede Seçim Kurulu Sayım Merkezi olarak seçilen Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin yetersiz olması nedeniyle AK Parti'den yapılan itiraz reddedildi. Fiziki şartları yetersiz olan kültür merkezine alternatif olarak yer önerilmesine rağmen reddedilen teklif sonrası, sayım kurulunun 30 kişiye çıkartılmak istendiğinde bu yetersizlikler nedeniyle sorun çıktı ve salonun yeterli gelmemesi sonucunda arbede yaşandı.

2-İTİRAZ SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Yaşanan usulsüzlükler nedeniyle ilçe belediye başkanlığı seçimlerine MHP ilçe başkanlığı itiraz ederken, büyükşehir belediye başkanlığına ise AK Parti itiraz etti. 2 Nisan 2019 tarihinde konuyla ilgili ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığına ait tüm oyların yeniden sayımıyla ilgili talepte bulunuldu. Talep aynı tarihte kabul edildi. 3 Nisan 2019 tarihinde ise İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu'nun verdiği "tüm oylar sayılsın" kararını iptal etti ve sayımı durdurdu.

Bu karar sonrası devreye giren YSK, İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararı kaldırarak Maltepe'deki ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığına ait tüm oyların yeniden sayımının devam etmesine karar verdi. 4 Nisan 2019 günü sayım iki kurul ile başlarken, 5 Nisan'da sayım yapan kurul sayısı 12'ye yükseltildi. Ardından CHP'nin itirazı üzerine sayı yeniden 2'ye düşürüldü. 6 Nisan günü ise yetkili hakimler Süleyman Bayar ve Bahar Efe, AK Parti milletvekili Erol Kaya ile CHP Milletvekili Ünal Demirtaş'a "terminal sayısı yeniden 12'ye çıkarılsın" teklifinde bulundu. Teklifi AK Parti cephesi kabul ederken, CHP cephesi ise "Sayımın güvenliğini" gerekçe göstererek reddetti. 10 Nisan'da ise ilçe seçim kurulu başkanları resen kurul kararı olmaksızın sayım terminali kurmak için İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına terminallerin arttırılması için talepte bulundu. Aynı gün İl Seçim Kurulu sayımın hızlandırılması için talebi onayladı. 11 Nisan'da verilen talimat sonucu sayım terminali 10'a yükseltilirken, bu rakam 12 Nisan'da İlçe Seçim Kurulunun talebi sonrasında 20'ye çıkarıldı. Aynı gün gece saatlerinde yaşanan olaylar sonucunda kurulan sayım terminalleri dağıtıldı. 13 Nisan'da İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından kurulan terminallerin kapatılması ve sayımın durdurulması talep edilirken, 14 Nisan'da bu talep İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Aynı gün İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen bu karar YSK tarafından kaldırıldı. Yine aynı gün ilçe seçim kurulları YSK kararı doğrultusunda terminal kurulmaması ilçe seçim kurulu başkanlarınca kurulan terminallerin kapatılması, terminallerin yapmış olduğu sayım işlemlerinin yok sayılması ve resmi kurullarca bu sayımların tekrar yapılmasıyla ilgili karar verdi.

CHP KENDİ İTİRAZ ETTİ

Maltepe İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin olduğu gün iki kurul olarak göreve başlarken yeniden sayım kararı sonrası arttırılmak istenen sayım terminalleri CHP'li milletvekili Ünal Demirtaş tarafından reddedildi. Bu süreçte kurul hakimlerinin CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve AK Parti milletvekilleri Erol Kaya ile Şermin Balık'a yaptığı "sayıyı arttıralım" talebine, AK Partililer olumlu yanıt verirken CHP'li vekil "Sayımın sıhhati süresinden önemlidir, reddediyoruz." dedi. Şermin Balık'ın "Kendi müşahitlerinize güvenmiyor musunuz?" sorusu üzerine ise Demirtaş hiçbir geçerli dayanak göstermeden sadece "Biz böyle istiyoruz." yanıtını verdi.

Aynı CHP, algı operasyonu yaparak sayımların mazbatanın verilmesini geciktirmek için AK Parti ve MHP tarafından engellediğini iddia edip kamuoyu oluşturmaya çalıştı.