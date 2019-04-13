13 Nisan YSK Büyükçekmece ve Maltepe kararı!

AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı. AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı.

İSTANBUL'DA SON DURUM NEDİR?

Şimdiye kadar sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8 Yüksek Seçim Kurulu'ndan elde edilen bilgilere göre; şu ana dek sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8. Buna göre; Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404 iken Binali Yıldırım ise 4.156.441 oyla geride kaldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 13.963 oldu.

İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404

Binali Yıldırım ise 4.156.441

Fark: 13.963

YSK'DAN İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KARARI!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptaline dair AK Parti'nin olağanüstü itiraz başvurusunu ele aldı. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın ertelenmesi talebinde bulundu. YSK, Büyükçekmece ile İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. İstanbul Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmayla hazırlanıyor...

İSTANBUL YENİDEN SEÇİME Mİ GİDİYOR?

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminin iptal talebinin de olduğu için Maltepe'de devam eden sayımın sonucunun beklenmesine karar verdi. Maltepe'de sayım tamamlanacak. Sayım tamamlandıktan sonra İstanbul nihai seçim sonucunu ortaya koyan "İl Birleştirme Tutanağı" düzenlenecek ve yarışı önde bitiren isim mazbatasını alacak. Ancak bu durumda AK Parti tüm İstanbul'da seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü başvurusunu YSK'ya yapabilecek. Tutanağın düzenlenmesinin ardından 7 gün içerisinde bu başvuru gerçekleştirilecek.

YSK bu başvurunun yapılmasının ardından her iki başvuruyu da birlikte ele alıp İstanbul'da seçimin kaderini belirleyecek nihai kararını verecek.

YSK, AK Parti'nin talebini kabul ederse İstanbul'da seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek. Ama ret kararı verirse İstanbul'da mevcut sayımının sonucunda ortaya çıkacak tablo, kesin seçim sonucu olacak.

İSTANBUL MALTEPE'DE SON DURUM NEDİR?

AK Parti'nin Maltepe'deki seçimlere ilişkin itirazı üzerine başlatılan oy sayımında 1080 sandıktan 403'ünün sayımı bitti. Bu sandıkların sayımından Binali Yıldırım'ın lehine 134 oy çıktı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

İstanbul'daki seçim tartışmaları sürerken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır" dedi.