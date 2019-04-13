E-devlet cepte abonelik işlemi nasıl yapılacak? "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak."

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

e-devlet Şifremi Unuttum

e-devlet şifresini unutmuş olan vatandaşımızın yapacağı öncelikli iş bulunduğu şehirdeki herhangibi bir PTT şubesine başvurmak olacaktır. Orada bulunan veznedara e-devlet şifremi unuttum diyerek bulunduğunuz durumu anlatmalısınız. Şifreyi ilk aldığınızda ödediğiniz 2 TL ücreti şifreyi unuttuğunuz zaman 4 TL olarak ücretlendirilecektir. Ücret ödendikten sonra yeni şifreniz kimliğinize tanımlanacaktır. Sürekli olarak aynı durumla karşılaşmamak için şifrenizi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifre unutma işlemi ücreti 10 TL'ye kadar yükselebilmektedir