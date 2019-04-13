Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.04.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 09:31

E-devlet nasıl yapılacak? E-devlet giriş cepte abonelik işlemi nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi. Peki E-devlet nasıl yapılacak? E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir.

Bakan açıkladı! Artık E-devlet'ten yapılabilecek

E-devlet nasıl yapılacak? "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak."

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

e-devlet Şifremi Unuttum

e-devlet şifresini unutmuş olan vatandaşımızın yapacağı öncelikli iş bulunduğu şehirdeki herhangibi bir PTT şubesine başvurmak olacaktır. Orada bulunan veznedara e-devlet şifremi unuttum diyerek bulunduğunuz durumu anlatmalısınız. Şifreyi ilk aldığınızda ödediğiniz 2 TL ücreti şifreyi unuttuğunuz zaman 4 TL olarak ücretlendirilecektir. Ücret ödendikten sonra yeni şifreniz kimliğinize tanımlanacaktır. Sürekli olarak aynı durumla karşılaşmamak için şifrenizi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifre unutma işlemi ücreti 10 TL'ye kadar yükselebilmektedir

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriE-devlet cepte abonelik işlemi nasıl yapılacak? E-devlet giriş cepte abonelik işlemi nedir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri