İstanbul Büyükçekmece ilçesinin seçmen sayısının yüzde 15'i üzerinde oynanmış. Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimi ile 31 Mart seçimi arasında sekiz ayda seçmen sayısı 11 bin 954 düştü, 14 bin 264 yeni kayıtlı seçmenin ilçeye geldi. 8 ayda 3 bin 92 seçmenin hiçbir kaydının olmadığı tespit edildi. Buhar olan seçmenin bin 500'ü AK Parti'de üyeliği bulunan seçmen çıktı. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın 736 seçmenin kaydının sahte olduğu iddiasıyla Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na başvurduğu, kurulun 736 seçmenin 717'sinin kaydını dondurduğu belirlendi. Kaydı dondurulan adreslere güncelleme sırasında 830 sahte seçmenin daha yapıldığı, AK Parti'nin itirazının kolluk kuvvetlerinin yetersiz olduğu iddiasıyla Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiği öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu(YSK), İstanbul İl Seçim Kurulu ve Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu; AK Parti'nin, 24 Haziran seçimİ ile 31 Mart seçimi arasında 8 ayda seçmen sayısının 11 bin 954 düşmesi; aynı süreçte 14 bin 264 yeni kayıtlı seçmenin incelenmesine yönelik başvurusunu kolluk güçlerinin az olduğu iddiasıyla reddetmiş. Söz konusu yeni seçmenin adresinin boş arsaya, bitmemiş inşaatlara ve hiç oturulmayan yerlere gösterildiği tespit edildi.



Büyükçekmece Belediyesi'nde işçi olarak çalışan ve personel azlığı iddiasıyla Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilen Mehmet Özgür Samanlı'nın; sahte seçmen kayıtlarını oluşturduğu öğrenildi. Samanlı sahtecilik suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.

İŞTE İFADE TEBLİĞİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sahte seçmen usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada ifade verip vermediğiyle ilgili soruya "İfade vermedim. Bilgilendirme yaptım" demişti. Oysaki Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında 12 Mart 2019'da Akgün'ün ifadeye çağırıldığı, yedi iş günü içerisinde ifadeye gelmediği takdirde hakkında zorla getirme kararı alındığının belgesi ortaya çıktı.

AK PARTİ USULSÜZLÜĞÜ HUKUKÇULARLA İNCELİYOR

AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz hazırlıklarını tamamladı. Başvuru dilekçesinde seçmen usulsüzlüğüne ilişkin belgeler, birleştirme tutanaklarında yapılan hatalar delil olarak sunulacak. AK Parti hukukçuları sandıkları tek tek inceliyor ve usulsüzlük görülen her sandık için bilgi ve belge hazırlıyor. Erdoğan, YSK kararı açıklanıncaya kadar çalışma yapılması talimatı verdi.

KENAN KIRAN-EDA IŞIK/SABAH