Suriyelilere yardımın kesilmesi talimatı veren CHP'li Başkan Tanju Özcan'a Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan tepki geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip mazbatasını alarak göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını vermişti.

SAVCI SAYAN'DAN DERS GİBİ CEVAP

Tepki çeken kararın ardından Ağrı Beldiye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Tanju Özcan'a tepki gösterdi.

Sayan Twitetr hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'daki Suriye'lileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullandı.