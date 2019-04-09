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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 22:11

'dan Başkanı 'li 'ın tepki çeken icraatine cevap!

Başkanı 'li , ilk resmi yazısında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat vermişti. 'dan CHP'li başkanın tepki çeken icraatine cevap geldi.

Savcı Sayan'dan CHP'li Tanju Özcan'a ders gibi cevap

lilere yardımın kesilmesi talimatı veren 'li Başkan 'a Belediye Başkanı 'dan tepki geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Başkanlığı'na seçilip mazbatasını alarak göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan ''nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını vermişti.

SAVCI SAYAN'DAN DERS GİBİ CEVAP
Tepki çeken kararın ardından Ağrı Beldiye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Tanju Özcan'a tepki gösterdi.
Sayan Twitetr hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu'daki Suriye'lileri Ağrı'ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullandı.

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