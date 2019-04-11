Büyükçekmece skandalında ilginç detaylar!

Büyükçekmece'de yaşanan usulsüz seçmen kayıtları ve seçmen düşürülmesi skandalları tartışılırken, konunun yargı boyutuyla ilgili de yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen belediye çalışanı Mehmet Özgür Samanlı, bu görevi esnasında 7.486 şüpheli işlemle sisteme sahte seçmen girişi yapmıştı.

BELEDİYE ÇALIŞANI SAMANLI TUTUKLANMIŞTI

Şikayet üzerine, açılan soruşturma kapsamında Mehmet Özgür Samanlı, sahte işlemlerle ikamet taşıma işlemleri gerçekleştirildiği ve resmi belgede sahtecilik gerekçesiyle 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 19.01.2019 gün ve 2019/390 D.İş esaslı sayılı kararı ile tutuklanmıştı.

BAŞKAN AKGÜN "İFADEYE VERMEYE GİTMEDİM, BİLGİLENDİRDİM" DEDİ AMA...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, bugün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kendisinin ifadeye çağrılmadığını, bilgilendirme amaçlı savcılığa gittiğini öne sürmüştü.

Akgün, "İfade değil bilgilendirme için Savcı Bey'e gitmiştim. Seçimler olduğu için seçimden sonra '10 Nisan'da gel bize bilgi ver' demişti. Ben de dün gittim. Bilgilendirmemi yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

TUTANAK, BELEDİYE BAŞKANI'NI YALANLIYOR! SÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞIRILMIŞ

Başkan Akgün'ün bu açıklamasına karşın, savcılığın Tebliğ ve Tebellüğ Tutanağı'nda, Akgün'ün bilgilendirme amaçlı değil, "şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı" belirtiliyor.

Tutanaktaki şu bilgiler yer alıyor:

"Resmi belgede sahtecilik ve 298 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu'ndan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak görev yapan Hasan Akgün'e şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 7(yedi) iş günü içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmesi gerektiği, müracaat etmemesi halinde zorla getirme hükümlerinin uygulanacağının tebliğ edilmesi istenmiştir."

AKGÜN DÜN FARKLI BİR KONU İÇİN SAVCILIĞA GİTMİŞ

Ayrıca sonradan edinilen bilgiye göre, Başkan Akgün, dün savcılığa usulsüz seçmen kaydı soruşturması için değil, yat limanı davası ile ilgili bilgi vermeye gitmiş.

Akgün'ün, şüpheli sıfatıyla ifade vermesi gereken usulsüz seçmen kaydı soruşturması konusunda ise ifade vermediği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ SAMANLI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öte yandan, şüpheli Mehmet Özgür Samanlı'nın ise ifadesinde suçlamaları kabul etmediği görüldü. Samanlı'nın avukatı ise yine suçlamaları reddedip, şüphelinin tahliyesini isterken dikkat çeken bir ifade kullandı.

AVUKATI BİLE REDDEDEMEDİ: YOĞUNLUKTAN DOLAYI AKSAKLIK OLMUŞ OLABİLİR

Şüphelinin 7.000'den fazla ikamet adres beyan belgesi hazırlaması nedeniyle, iş yoğunluğundan dolayı böyle bir aksaklığın çıkmasının muhtemel olduğunu söyleyen avukat, şu ifadeleri kullandı:

"OLSA OLSA GÖREVİ İHMAL / GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU OLUŞABİLİR"

"Şüphelinin herhangi bir kastı yoktur. Suç vasfının değişme ihtimali muhtemeldir. Olsa olsa görevi ihmal / görevi kötüye kullanma suçu oluşabilir. Bu da yargılama aşamasında tartışılması gereken bir olgudur."

İFADESİNDE "İMZA ALARAK İŞLEM YAPTIM" DEDİ AMA, İMZASIZ FORMLAR ORTAYA ÇIKTI

Hem şüphelinin hem de avukatının ifade tutanağında "işlem yapılan şahısların beyanları doğrultusunda ve imzalarını almak suretiyle" işlem yapıldığını belirtmesine karşın, birçok adres beyan formunda imza bölümlerinin boş olduğu görüldü.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI ÜÇ MAYMUNU OYNADI: NE TANIMIŞLAR NE GÖRMÜŞLER!

Ayrıca soruşturmayla ilgili savcılık tarafından Büyükçekmece Belediyesi'nin belediye başkan yardımcılarının da ifadeleri alındı. 5 başkan yardımcısı da, kendilerinin olayla ilgilerinin olmadığını, olay hakkında bilgilerinin de bulunmadığını belirtti. İfadelerde sürekli suçlamaları başka isimlere yöneltmeleri dikkat çekti.

MEVLÜT UYSAL: SON 2 YILDA 11.186 ŞÜPHELİ SEÇMEN KAYDI YAPILMIŞ

AK Parti'nin Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal, ilçede yaşanan usulsüzlüklere ilişkin çarpıcı bilgiler vermişti.

Son 2 yıl içerisinde Büyükçekmece'ye 14.263 ikamet kaydı yapıldığını belirten Uysal, bunlardan 11.186'sının şüpheli olduğunu söylemişti.

ORGANİZE VE ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK

Büyükçekmece'de seçmen artışının az, ancak seçmen hareketliliğinin çok fazla olduğuna, bu durumun da dikkat çektiğini ifade eden Mevlüt Uysal, 2019 yılında kayıttan düşürülen seçmen sayısının 11.954, 2018 - 2019 yıllarında yeni eklenen seçmen sayısının ise 14.263 olduğunu vurgulamıştı.

Bu rakamlara göre 26 bin 217 seçmen gidip gelerek hareket etmiş oluyor, ancak fark 2.309'da kalıyor.